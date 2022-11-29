Menteşe’de çimento fabrikası için verilen 'ÇED olumlu' kararını Danıştay bozdu

29 Kasım 2022 Salı, 09:14

Menteşe halkı Bayır mahallesindeki 7 bin 751 dönümlük araziye yapılmak istenen çimento fabrikasına karşı 8 aydır mücadelesini sürdürüyor. Çimento fabrikası için yerel mahkemenin "ÇED olumlu" kararının iptali için açılan davada verilen zaman aşımı kararı Danıştay 6'ncı Dairesi tarafından bozuldu.

Çimento fabrikasına verilen ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu’ kararının iptali için açılan davayı Muğla 2. İdare Mahkemesi, ÇED olumlu kararının 2014 yılında asıldığını belirterek, davayı zaman aşımı nedeniyle reddetmişti. Temyiz edilen karar ilişkin Danıştay 6'ncı Dairesi, ilanların asılıp asılmadığına dair tutanak tutulmadığını belirterek, zaman aşımı olmadığı yönünde karar verdi.

ZAMAN AŞIMI KARARI REDDEDİLDİ

“ÇED olumlu” kararının uygun araçlardan halka duyurulup, duyurulmadığına dair mahkemeye herhangi bir belge sunulmadığını belirten Danıştay kararında, “Askı yoluyla ilan yapılması halinde ilanı yapan kişi tarafından ilan metnini herkesin kolayca bir şekilde ulaşıp okuyabileceği bir yerde asılı tutması ilan metninin hangi tarihlerde askıda kaldığına ilişkin bir tutanak düzenlenmesi gerekmektedir” dedi.

Davacıların temyiz istemlerinin kabulüne karar veren Danıştay, süre aşımı reddine, Muğla 2'nci İdare Mahkemesi’nce verilen 9 Mayıs 2022 tarihli kararının bozulmasına, dosyanın Muğla 2'nci İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

“HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR”

Deştin Çevre Platformu, MUÇEP Menteşe Meclisi ve Bayır Çevre Komitesi’nin yaptığı ortak açıklamada da “Danıştaydan müjdeli haberi aldık. Üst Mahkeme talebimizi kabul ederek yerel mahkemenin kararını bozdu ve davanın esastan görüşülmesi için yerel idare mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Ayrıca bu kararına itiraz hakkını da kapattı. Özetle davamız Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde esasa girilerek kaldığımız yerden devam edecek. Hukuki mücadelenin yürütülmesinde davayı açan Menteşe Kent Konseyi, Akdeniz Yeşilleri Derneği ve Deştin Köylülerine, davanın avukatları Barış Aydın ve Nuray Şahbudak’a çok teşekkür ederiz.

Hukuki mücadelemiz sürüyor, çimento yıkım projesi durdurulana kadar fiili alanda da devam edecek” denildi.