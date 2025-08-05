Menzil cemaatinde bölünme kesinleşiyor iddiası: Kardeşler yeni köy kuruyor

Menzil cemaatinin eski elebaşısı Abdulbaki Elhüseyni’nin (Abdulbaki Erol) yaşamını yitirmesinin ardından 3 oğlu arasında çıkan miras kavgası hâlâ çözüme kavuşamazken, kavga Menzil’i bölme noktasına geldi. Menzil cemaatinin malları ise kardeşler arasında mahkemelerde dava konusu oldu. Kardeşlerden büyük ağabey ve cemaatin halihazırdaki elebaşısı sayılan Saki Elhüseyni bu malların cemaat malı sayıldığını, sahiplerinin taraftarlar olduğunu ve bu nedenle miras malı sayılamayacağını savunuyor. Kardeşler Mübarek Elhüseyni ile Fettah Elhüseyni ise söz konusu binaların tapularının şirketlere ve/veya kişilere kayıtlı olduğu için miras malı olduğunu belirtiyor.

M ÜBARAK VE FETTAH ELHÜSEYN İ ‘LAİKLİĞE’ SARILMIŞTI

Gazetemiz Cumhuriyet; kardeşler arasındaki Çorum’daki dergâh binası için süren davayı gündeme getirmişti. Saki Elhüseyni tarafı dava konusu taşınmazın sahibinin tüm Müslümanlar olduğunu, bu gerekçelerle taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını kabul etmediklerini söyledi. Mübarek ve Fettah Elhüseyni tarafı ise cemaat, tarikat, tekke ve zaviyelerin 1924 Anayasası kapsamındaki “677 sayılı Devrim Kanunu” ile ortadan kaldırıldığını anımsattı. Bu gerekçelerle davacı, dernek tarafının savunmalarının hukuken kabul edilemez olması yönünde karar verilmesi gerektiğini belirtti. Çorum’daki dava ise kardeşler arasındaki miras kavgasının en dikkat çeken örneği sayılıyor. Kardeşler arasındaki tapu savaşı Türkiye’nin yanı sıra başta Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de dava konusu oldu.

MÜBAREK YEN İ BİR K ÖYE ÇIKIYOR

Cemaat içinde kardeşlerin bu miras kavgası taraftarlar arasında ayrışmalara da neden olmuş; Saki Elhüseyni “Serhendi Vakfı”, Mübarek Elhüseyni “Gucdevan Vakfı” ve Fettah Elhüseyni ise “Semerkant Vakfı” üzerinden taraftar örgütlenmesini sağlarken, Gucdevan ile Semerkant grupları arasında Saki Elhüseyni’nin “Serhendi grubuna” karşı bir ittifak da bulunuyor. Cemaat içinden gelen iddialara göre; Mübarek Elhüseyni, ağabeyince cemaatin merkezi olan Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünden atıldığı için Marmara bölgesinde yeni bir köy kurmayı hedefliyor.

CEMAAT ÜÇE BÖLÜNECEK

Mübarek Elhüseyni grubu, Avrupa’daki Semerkand ve Gucdevan’a bağlı dergâhlarda köy kurulması için toplantılar düzenleyip, taraftarlardan para topluyor. Cemaat kaynakları durumu tam bilmeyen Serhendi grubundan taraftarların da Mübarek Elhüseyni’ye bağış yaptığını belirtiyor. Mübarek Elhüseyni bu girişiminde başarılı olması cemaatin Menzil ve Buhara kollarının ardından üçüncü bir kolun eklenmesi, böylece cemaatin 3’e bölünmesi anlamına geliyor.

CEMAAT 2000’NDE BÖLÜNMÜŞTÜ

Cemaatin 2’nci elebaşısı Muhammed Raşit Erol’un 1993’teki yaşamını yitirişinin ardından posta kardeşi Abdulbaki Elhesyni (Erol) geçmişti. Abdulbaki Elhüseyni yeğeni ve Raşit Erol’un oğlu Fevzettin Erol ile kısa bir post rekabeti yaşasa da Fevzettin Erol postun amcasının hakkı olduğunu belirterek 2000’de Menzil’den ayrıldı ve Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki Buhara köyüne yerleşmişti. Fevzettin Erol’un bu hamlesi cemaatin Menzil ve Buhara olarak ikiye ayrılmasına neden olmuştu.