Menzil’de büyük ağabey Saki, oğluna cemaat şeyhi olarak halifelik verdi: Saki gücünü pekiştirdi

Menzil cemaatinde büyük ağabey Saki Elhüseyni; 17 Ocak’ta İzmir Karabağlar’daki Yeşilyurt Külliyesi’nden kardeşlerine laik Cumhuriyet’e meydan okuyarak, kardeşlerine karşılık verip cemaat tabanının kendisinde olduğunu gösterdi. Bunun ardından Saki, nisanda kardeşlerine yönelik yeni mesaj yayımlayarak; Menzil köyünü kuran 6 büyük aileden 5’inin desteğini aldığını, bu nedenle köyün yönetiminin kendisinde olduğunu belirtip şeyhliğini ilan etti.

OĞLUNU HALİFE İLAN ETTİ

Cemaat tabanıyla gücü tekeline alan Saki; gücünü pekiştirecek yeni bir hamle daha yaptı. Saki, büyük oğlu Yakup Elhüseyni'yi Menzil'deki merkez camide yapılan bir toplantıda halifesi olarak ilan etti. Böylece Saki, cemaat içindeki gücünü pekiştirdi.

KONTROLÜ GÜÇLENDİRME ÇABASI

Yakup, bu yetkiyle babası adına eğitim (irşad) ve babasının bulunmadığı yerde onu temsilen yetkili görevinde bulunabilecek. Ayrıca, Saki kendi yaşamını yitirişinin ardından da cemaatin başına oğlunun geçeceğini işaret etti. Bu; Saki’nin kardeşlerine karşı cemaat için rekabette daha hızlı örgütlenmesi ve müridler üzerinde kontrolünü güçlendirme hamlesi olarak yorumlanıyor.