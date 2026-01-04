Menzil elebaşısı Saki’nin grubu Serhendi Vakfı örgütlenmesini genişletiyor: Kayseri’de yeni vakıf kurdu

Menzil cemaatinde kardeşler arası miras kavgası sürerken, büyük ağabey Saki Elhüseyni de vakıflaşma çalışamlarını sürdürüyor. Saki, Temmuz 2023’te cemaatin sosyal alanda en görünür ve güçlü yapılanmaları olan “Semerkand Vakfı” ile “Beşir Derneği” ile hiçbir bağının kalmadığını beliterek, Serhendi Vakfı’nı kurduğunu ilan etmişti.

VAKFI İÇİN ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bu gelişimin ardından bütün çalışmalarını Serhendi Vakfı üzerinden sürdüren Saki’nin Mayıs 2025’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray’da randevusuz görüşerek, vakfına kamu yararına çalışan dernek statüsü verilmesi için hazırlanan kararnamenin imzalanmasını istediği iddia edilmişti. Bu iddianın hemen ardından ise Serhendi Vakfı’na bağlı Trabzon merkezli “Hemedani İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı”nın kuruluş senedi Resmi Gazete’den yayımlandı.

VAKIF KURMAYI SÜRDÜRÜYOR

Vakıf çalışmlarını sürdüren Saki’nin yeni bir vakıf daha kurduğu öğrenildi. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan vakıf senetlerine göre; Kayseri’de Serhendi Vakfı’na bağlı olarak Ayasılızade Hayrat Vakfı kuruldu. 500 bin TL mal varlığı ile kurulan vakfın amacı “Yurt içi ve dışında her türlü eğitim, öğrenim, sağlık, sosyal, ekonomik, dini, milli, tarihi, kültürel yardımlaşma, dayanışma, sportif ve çevre, sosyal ve insani meseleleri çözümüne, toplumun maddi ve manevi gelişmesine yetim ile ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak” olarak gösterildi.