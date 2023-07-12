Yayınlanma: 12.07.2023 - 15:33

Güncelleme: 12.07.2023 - 15:33

Menzil cemaatinin 'şeyh'i Abdülbaki Erol, 74 yaşında hayatını kaybetti. Yurttaşlar, Seyyid Abdülbaki Erol'un kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve neden öldüğünü merak ediyor. Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdülbaki Erol neden öldü, hastalığı neydi? İşte, Andülbaki Erol hakkında merak edilenler...

ABDÜLBAKİ EROL NEDEN ÖLDÜ?

Abdulbaki Erol'un ölümü, cemaate yakın sosyal medya hesapları tarafından duyuruldu. Erol, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

ABDÜLBAKİ EROL KİMDİR?

Merkezi Adıyaman'da bulunan Menzil tarikatının (Nakşibendi tarikatı) "şeyh"idir.

Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur. Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde ölünce Abdulbaki Erol Menzil tarikatının "şeyh"i oldu.

Abdulbaki Erol, Adıyaman ilinin Kâhta ilçesine bağlı bir köy Menzil'de kurulduğu için (Nakşibendi tarikatı) Menzil Tarikatı adıyla anılan Cemaat'in "şeyh"idir.

Cemaat'in kurucusu babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'nin 1972 yılında ölümünden sonra abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol zamanında genişleyen tarikatın 22 Ekim 1993 tarihinde onun da ölümü üzerine şu an ki lideri ise, Abdülbaki Erol'dur.

ABDÜLBAKİ EROL HASTALIĞI NEYDİ?

Abdulbaki Erol'un Hz Muhammed'in 30'ncu göbekten torunu olduğu söylenmektedir. Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.

Cemaat'in kurucusu babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'nin 1972 yılında ölümünden sonra abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol zamanında genişleyen tarikatın 22 Ekim 1993 tarihinde onun da ölümü üzerine tarikatın şeyhliği koltuğuna oturmuştur.

ABDÜLBEKİ EROL ÖZEL HAYATI

Abdulbaki Erol'un yedi çocuğu bulunuyor. İkisi hayatta değil. Hayatta olan 5 halifesinden 2’si beş erkek evladından olan torunları. İsimleri Seyyid Muhammed Saki ve Seyyid Muhammed Fettah. Seyyid Abdulbaki Erol’un çocukları şu şekilde sıralanıyor;

1- Seyda Molla Hıdır (ks) Hz. (Vefat etti) / Mardin

2- Seyda Molla İbrahim (ks) Hz. (Vefat etti)

3- Seyda Molla Seyyid Mustafa (ks) Hz. / Mersin

4- Seyda Molla Abdurrahman (ks) Hz.

5- Seyda Molla Nezir (ks) Hz. / Hakkari

6- Seyda Molla Seyyid Muhammed Saki (ks) Hz. / Menzil

7- Seyda Molla Seyyid Muhammed Fettah (ks) Hz. / Menzil

8- Seyda Molla Şeyhmus Ertekin (ks) Hz. / Şanlıurfa