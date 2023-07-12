Fabrizio Romano kimdir, nereli, kaç yaşında? Fabrizio Romano mesleği ne?
Futbolda transfer dönemine damga vuran isimler arasında yer alan Fabrizio Romano, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Futbolseverler, Fabrizio Romano'nun kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve mesleğinin ne olduğunu merak ediyor. Peki, Fabrizio Romano kimdir, nereli, kaç yaşında? Fabrizio Romano mesleği ne?
Transfer alanında güvenilir kaynaklar arasında yer alan Fabrizio Romano özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları tarafından takip ediliyor. Futbolseverler, Fabrizio Romano'nun kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve mesleğinin ne olduğunu merak ediyor. Peki, Fabrizio Romano kimdir, nereli, kaç yaşında? Fabrizio Romano mesleği ne? İşte, Fabrizio Romano hakkında merak edilenler...
FABRİZİO ROMANO KİMDİR?
Fabrizio Romano, 21 Şubat 1993 doğumlu bir İtalyan futbol gazetecisidir. Sky Sport Italy için çalıştı ve futbol transfer haberleri için en bilgili ve güvenilir kaynaklardan biri olarak kabul ediliyor.
Fabrizio Romano, İtalyan spor gazetesi Calciomercato'nun eski bir yazarıdır ve daha sonra Transfermarkt'ta çalışmaya başlamıştır.
Kendisi aynı zamanda The Guardian gazetesi için de transferler ve futbol haberleri hakkında yazılar yazmaktadır.
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