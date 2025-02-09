Menzil'deki kavga ortaya çıkardı: Validen imar ‘kıyağı’

Yayınlanma: 09.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.02.2025 - 04:15

Menzil cemaati, son günlerde iç tartışmalarla gündemden düşmüyor. Cemaatin “gavs” olarak adlandırdıkları lideri Abdülbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından kardeşler arasında başlayan “miras” kavgası her geçen gün büyüyor. 17 milyar TL’yi bulduğu ifade edilen Menzil’in serveti kardeşler arasında uyuşmazlığa neden oldu. Bu uyuşmazlık nedeniyle geçen günlerde Muhammed Saki Elhüseyni öncülüğündeki “Serhendi grubu” ile bir diğer kardeş Muhammed Fettah Elhüseyni önderliğindeki “Semerkand grubu” arasında Menzil köyünde taşlı sopalı kavga çıktı.

ELHÜSEYNİ AÇIKLADI

Cemaatin Adıyaman Kâhta’daki Menzil köyündeki “tatil köyü” Buhara Evleri, taziye evi ve köy lojmanları da miras kavgasının sürdüğü taşınmazlar arasında yer alıyor. Cemaatin yurtdışında ve Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki mülk paylaşımı tartışması sürerken kardeşler arasındaki kavga cemaatin usulsüz uygulamalarını da ortaya çıkardı. Muhammed Saki Elhüseyni, köy lojmanları olarak ifade edilen söz konusu yapının imarının vali tarafından verildiğini söyledi.

Elhüseyni’nin açıklamasında, “Oranın imarını çıkaran da benim. O zamanın valisi yardımcı oldu, Allah ondan razı olsun. Sanayi imarı çıkarttırdık. Orayı öyle yaptılar. Sonra babam evraklarla uğraşmasın diye bir kısım Seyyid Masum’un üzerine, külliyenin orası da M.Ö’nün üzerine devredildi” dedi.

Muhammed Saki Elhüseyni ayrıca, devre mülk tatil köyü olarak ifade edilen Buhara Evleri’ne ilişkin de usulsüzlük yapıldığını iddia etti. “Serhendi grubu”na yakın cemaat üyeleri söz konusu tatil köyünü protesto edeceğini ve artık Buhara Evleri’nde konaklamayacaklarını ifade etti.