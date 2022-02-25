Meraİzmir ile üretici geleceğe umutla bakıyor

25 Şubat 2022 Cuma, 05:15

Bergama Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kocataş, proje sayesinde üreticilerin geleceğe umutla bakmaya başladığını belirterek “İnsanların tarım ve hayvancılıktan umudu kalmadığı için köylerden göç ediyordu. Bu proje sayesinde kırsaldaki göç de duracak. Küçükbaş hayvancılığa dönüş başlayacak. Herkes geleceğe umutla bakmaya başladı. Gençlerin de toprağına dönerek küçükbaş hayvancılığına yöneleceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

Proje kapsamında 7.5 milyon litre koyun sütü ve 5 milyon litre keçi sütü olmak üzere toplam 12.5 milyon litre küçükbaş sütünün alımı yapılacak. Kooperatifler aracılığıyla yaklaşık bin 500 çobanla sözleşmeli süt üretim anlaşması imzalanacak. Ayrıca 5 bin 300 karasığır ve 50 bin koyun satın alınacak. Belediye şirketi Baysan, dana ve koyun alımlarında da piyasa fiyatlarından yüzde beş daha fazla bir bedelle alım yapacak. Üreticilerden alınan et ve sütler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bayındır’da yapım çalışmalarını sürdürdüğü Süt İşleme Tesisi ve Ödemiş’te yenilenerek üretime başlayan Et Entegre Tesisi’nde işlenerek İzmirlilerin kullanımına sunulacak.