Meraİzmir ile üretici geleceğe umutla bakıyor
“Mera İzmir” projesinin ilk etabı kapsamında Bergama ve Kınık’tan 258 çobanla süt alımı anlaşması imzalayan Büyükşehir Belediyesi, piyasada 8 lira olan koyun sütüne 11 lira, 6 lira olan keçi sütüne ise 10 lira bedel belirledi. Nisan ayında temin edilecek koyun ve keçi sütü için üreticiye de 2 milyon 538 bin 240 lira avans yatırıldı.
Bergama Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kocataş, proje sayesinde üreticilerin geleceğe umutla bakmaya başladığını belirterek “İnsanların tarım ve hayvancılıktan umudu kalmadığı için köylerden göç ediyordu. Bu proje sayesinde kırsaldaki göç de duracak. Küçükbaş hayvancılığa dönüş başlayacak. Herkes geleceğe umutla bakmaya başladı. Gençlerin de toprağına dönerek küçükbaş hayvancılığına yöneleceklerini düşünüyorum” diye konuştu.
Proje kapsamında 7.5 milyon litre koyun sütü ve 5 milyon litre keçi sütü olmak üzere toplam 12.5 milyon litre küçükbaş sütünün alımı yapılacak. Kooperatifler aracılığıyla yaklaşık bin 500 çobanla sözleşmeli süt üretim anlaşması imzalanacak. Ayrıca 5 bin 300 karasığır ve 50 bin koyun satın alınacak. Belediye şirketi Baysan, dana ve koyun alımlarında da piyasa fiyatlarından yüzde beş daha fazla bir bedelle alım yapacak. Üreticilerden alınan et ve sütler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bayındır’da yapım çalışmalarını sürdürdüğü Süt İşleme Tesisi ve Ödemiş’te yenilenerek üretime başlayan Et Entegre Tesisi’nde işlenerek İzmirlilerin kullanımına sunulacak.
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