Merakla bekleniyordu: Karaismailoğlu'dan köprü ve otoyol geçiş ücretleri açıklaması

23 Aralık 2021 Perşembe, 12:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merak edilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu yılbaşında yenilenecek olan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak, "Vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir" dedi. Karaismailoğlu NTV canlı yayınında şöyle konuştu:

"Öncelikle şu konuya girmemiz lazım biz niye bu yap-işlet-devret finans modelini kullanıyoruz? Kuzey Marmara otoyolu gibi projeler kısa sürede bitiyor ve ekonomiye katkı sağlamaya başlıyor. Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor. Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Bunun bir kısmını devletin üstlenmesi durumu söz konusu olabilir. Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor."