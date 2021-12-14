Meral Akşener’den çok sert dolar tepkisi: Ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz
Doların 14,3 TL'yi aşmasıyla ilgili paylaşım yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından "Kur krizine davetiye çıkarıp Türk lirasını pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz. Projelerimiz ve Kadrolarımızla Hazırız, Biz Çözeriz!” ifadelerine yer verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından, her geçen gün rekor tazeleyen dolarla ilgili paylaşımda bulundu.
Paylaştığı görselde 10 sene önceki dolar kurunun 1,90 TL olduğunu, partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi döneminde 5,30 TL olduğunu, bugün ise 14,3 TL'ye ulaştığının altını çizen Akşener, “Hazırız, biz çözeriz” mesajı verdi.
Akşener paylaşımında, “Kur krizine davetiye çıkarıp Türk lirasını pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz. Projelerimiz ve Kadrolarımızla Hazırız, Biz Çözeriz!” ifadelerine yer verdi.
Akşener'in paylaşımı şu şekilde:
Kur krizine davetiye çıkarıp Türk lirasını pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz.— Meral Akşener (@meral_aksener) December 14, 2021
Projelerimiz ve Kadrolarımızla
Hazırız, Biz Çözeriz! pic.twitter.com/gFADd8Ji15
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