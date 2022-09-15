Meral Akşener'den Tanju Özcan'a 'cumhurbaşkanı adaylığı' yanıtı: Vitesi yükseltmiş
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cumhurbaşkanlığı çağrısında bulundu. Akşener bu çağrıya, "Tanju Bey’i vitesi yükseltmiş gördüm" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu Belediyesi tarafından yapılan yeni itfaiye binasının açılış töreni için Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın daveti üzerine kente geldi. Törene,
İYİ Parti Lideri Akşener'in yanı sıra CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP ve İYİ Parti il başkanları, partililer ve yurttaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Özcan, toplanan kalabalıkla birlikte canlı anket yapacağını söyledi.
Özcan, yurttaşlara "Sığınmacılar konusunda benim yaptıklarımı destekleyen bir alkış buyurur mu?” dedi. Alanda bulunanlar alkışlarıyla Özcan'a destek verdi. Özcan, daha sonra "İnşallah İYİ Partimiz de öz evladı olmaktan gurur duyduğum CHP de bu konuda somut adımlar atar diye düşünüyorum" dedi.
CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN AKŞENER'DEN DESTEK İSTEDİ
Tanju Özcan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için de destek istediği Akşener'e, "Bu arada altılı masa olarak isimleri konuşmaya başlayacaksınız. Bizler bekliyoruz. Orada şey olursa Bolu’da bir kardeşiniz var. Diploması var, 8 yıllık devlet deneyimi var. Girdiği son 5 seçimin hepsini kazanmış bir başarı öyküsü de var. Aklınızın bir kenarında bulunuversin sayın genel başkanım" dedi.
CUMHURBAŞKANI BİZİM GÖSTERDİĞİMİZ ADAY OLACAK
Alanı dolduran yüzlerce kişiye seslenen Akşener, "Cumhurbaşkanlığı bizim gösterdiğimiz aday olacak. Hem o seçilen cumhurbaşkanının hem de ortaya çıkan iktidarın aynı belediyelerimizde ortaya konan o iradeyi, o çalışmayı ve o sosyal devlet olma anlayışını devam ettireceğini ve hatta sosyal hak kavramı üzerinden devletin yapması gereken yardımları çünkü devlet aç ve açıkta insan bırakamaz" diye konuştu.
ALTILI MASADA ADINI UNUTMAYACAĞIM
Kendisinden Cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek isteyen Özcan’a da cevap veren Akşener, şunları söyledi:
"Bolu için çarpan kalbini bilirim. Bolulular için hayallerini bilirim ama vitesi yükseltmiş gördüm. İki şey talep etti. Biri, Meral abla masada beni unutma. Şimdi herkesi komaya sokayım unutmayacağım. İkinci önemli mesaj Nureddin Nebati mesajı. Diyor ki gözünde ışıltı olan abiden daha iyi ekonomi yönetirim. Bunu da unutmayacağım Tanju başkan"
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