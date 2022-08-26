Tanju Özcan: 'Tek hayalim CHP Genel Başkanı olmak'
CHP yönetiminin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, en büyük hayalinin CHP Genel Başkanı olmak olduğunu söyledi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TELE 1’de konuk olduğu programda, "hayattaki tek hayalinin CHP Genel Başkanı olmak olduğunu" söyledi.
Özcan, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilir genel başkanlık boşalır oraya mı yönelsem şu koltuğa mı talip olsam vallahi öyle bir şeyim yok. Ben Erdoğan’ın o saraydan ayrıldığını göreyim. Ertesi gün ölsem de gam yemem. Sandıkta yenildiğini görmek istiyorum. Benim hayatta tek hayalim var geleceğe ilişkin. CHP Genel Başkanı olmak. Çok mutlu olurum. Ben bu partiyi çok iyi yönetirim" ifadelerini kullandı.
Bolu Belediyesi’nde incelemelerde bulunan müfettişler nedeniyle tehdit altında belediye başkanlığı yaptığına dikkat çeken Özcan, "Sürekli müfettiş var. Artık müfettişler kendi aralarında oda kavgası yapıyor. Öyle bir baskı var ki ülkede, biz vatandaşın hissettiğinden daha fazlasını hissediyoruz. Söyleyeceklerimizden geri durmadığımız içinde üzerimizdeki baskı daha da artıyor" diye konuştu.
Göçmenleri hedef olan sözleri ve uygulamaları ile tepki çeken Tanju Özcan, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 13 Haziran’da yaptığı toplantıda; “parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları” gerekçe gösterilerek ve “kesin ihraç” istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.
Tanju Özcan, kararın ardından 18 Temmuz’da gönderdiği yazılı savunmasının ardından 25 Temmuz’da sözlü savunmasını yapmıştı. Özcan savunmasında, ceza verilmesi durumunda hukuki yollara başvuracağını dile getirmişti.
22 Ağustos'ta yapılan CHP YDK toplantısında Özcan'la ilgili kararının 26 Eylül’de yapılacak toplantıya ertelenmesine karar verilmişti.
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