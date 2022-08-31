Tanju Özcan, Meral Akşener’i ziyaret etti
CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da partisinin genel merkezindeki makamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kabul etti.
Tanju Özcan, Meral Akşener’i ziyaretini sosyal medya hesabından duyurarak, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim. Faydalı bir görüş alışverişi oldu. Ayrıca kendisini Türkiye’nin en güzel şehri Bolu’ya davet ettim” dedi.
Özcan, Akşener’e kentin yöresel ürünlerinin yer aldığı sepet hediye etti.
CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve kararı 2 kez ertelenen Özcan hakkında 22 Eylül’de karar verilmesi bekleniyor.
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