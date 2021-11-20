Uzmanı uyardı: Merdiven altı estetik felç ediyor

20 Kasım 2021 Cumartesi, 00:00

Tüm dünyayı etkisi altına alan 'estetik furyası', sosyal medyanın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Estetikteki bu popülerlik sürdükçe, bazı merdiven altı ve uzmanlık dışı uygulamalar da artıyor.

Son olarak Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, merdiven altı estetik uygulamaların geçici veya kalıcı şekil bozukluklarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Kargı, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda estetik ameliyatların yaygınlaşmasıyla insanların estetiğe merakı ve ameliyat arzusunun arttığını belirtti.

GERİ DÖNDÜRÜLEMİYOR

Merdiven altı yapılan müdahalelerden kaçınılması gerektiğini aktaran Kargı "Merdiven altı uygulanan botoks, dolgu gibi işlemler geçici veya geri dönüşü olmayan kalıcı şekil bozukluklarına neden olabiliyor" diyerek estetik yaptırmak isteyenleri dikkatli olması gerektiği yönünde uyardı.

FELÇ RİSKİ VAR

Kargı sözlerini, "Bu tür yerlerde yapılan uygulamalarda açığa çıkan komplikasyonlar en çok iğneli işlemlerden kaynaklanır. Bu iğneli işlemler botoks, PRP ve mezoterapi uygulamalarıdır. Botoks uygulamasındaki hatalar yeterince sulandırmadan veya anatomi bilinmeden rastgele yapılmasından kaynaklanır. Felç, göz kapağı düşüklükleri, çift görme ve bölgesel uyuşmalar olabilir. Bu komplikasyonlar bazen tedavi edilebilir, bazen de tedavi edilemez" şeklinde tamamladı.