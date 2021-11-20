Uzmanı uyardı: Merdiven altı estetik felç ediyor
Türkiye'de ve dünyada estetiğe yönelik ilgi artıyor. Sosyal medyanın etkisiyle değişen güzellik algısı gelişen tıp teknolojisiyle bir araya gelince insanlar bedenlerinde değişiklik yapma fikrine gittikçe daha sıcak yaklaşıyorlar. Ancak bir sorun var. Pazarın genişlemesi merdiven altı estetik uygulamalarını da yaygınlaştırdı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan 'estetik furyası', sosyal medyanın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Estetikteki bu popülerlik sürdükçe, bazı merdiven altı ve uzmanlık dışı uygulamalar da artıyor.
Son olarak Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, merdiven altı estetik uygulamaların geçici veya kalıcı şekil bozukluklarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Kargı, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda estetik ameliyatların yaygınlaşmasıyla insanların estetiğe merakı ve ameliyat arzusunun arttığını belirtti.
GERİ DÖNDÜRÜLEMİYOR
Merdiven altı yapılan müdahalelerden kaçınılması gerektiğini aktaran Kargı "Merdiven altı uygulanan botoks, dolgu gibi işlemler geçici veya geri dönüşü olmayan kalıcı şekil bozukluklarına neden olabiliyor" diyerek estetik yaptırmak isteyenleri dikkatli olması gerektiği yönünde uyardı.
FELÇ RİSKİ VAR
Kargı sözlerini, "Bu tür yerlerde yapılan uygulamalarda açığa çıkan komplikasyonlar en çok iğneli işlemlerden kaynaklanır. Bu iğneli işlemler botoks, PRP ve mezoterapi uygulamalarıdır. Botoks uygulamasındaki hatalar yeterince sulandırmadan veya anatomi bilinmeden rastgele yapılmasından kaynaklanır. Felç, göz kapağı düşüklükleri, çift görme ve bölgesel uyuşmalar olabilir. Bu komplikasyonlar bazen tedavi edilebilir, bazen de tedavi edilemez" şeklinde tamamladı.
Video Haberler
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
En Çok Okunan Haberler
- Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!
- AKP'nin 'son kartı' deyip açıkladı
- Erzurum'da deprem
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Meteoroloji'den kar ve şiddetli yağış uyarısı
- Küçük Müslüme'den acı haber
- CHP birinci, Erdoğan dört adayın gerisinde
- Saray'dan 'dolar' yorumu
- Eski yarışmacıdan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak hareket
- Cumhur ve Millet’e alternatif geliyor!