22 Şubat 2022 Salı, 00:00

İstanbul’un tarihi merkezi Sultanahmet Meydan’ında, “Merhaba, bize katılmak için zamanınız var mı?” sesleri daha enerjik geliyor artık. Hem de sekiz farklı dilde. Turistler, güler yüzlü İBB çalışanlarını dinliyor. Zamanı olanlarla, İstanbul’un eşsiz kültür zenginliğini gezmek için teker dönmeye başlıyor.

11 FARKLI DURAK HİZMET VERİYOR

İstanbul’a gelen milyonlarca turiste tarihi bölgeleri gezdiren turist otobüsleri, İBB bünyesinde artık daha konforlu, daha güvenli hizmet verecek. İki katlı İstanbul Ulaşım AŞ otobüsleri, başlangıç ve bitiş noktası Sultanahmet olacak şekilde sırasıyla; Sultanahmet, Eminönü, Karaköy, Galataport, Dolmabahçe Sarayı, Deniz Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Beşiktaş Çarşı, Taksim Meydanı, Şişhane, Mısır Çarşısı, Sultanahmet durakları arasında çalışacak. Toplam 11 duraklı, 30 kilometrelik mesafe iki saate gezilmiş olacak.

ARAÇLARDA ÜCRETSİZ Wi-Fi HİZMETİ

Son model araçlarda, turistlere ücretsiz internet desteği ve şarj imkanı da sunuluyor. Aynı zamanda gelen turistler, hem gıda hem de hijyen kitli otobüslerde karşılanıyor.

İSTANBULKARTLAR KULLANILACAK

Yerli ve yabancı turistlerin bilet satın alması, BELBİM’in “İstanbulkart” özelliği taşıyan ‘Turist Kart’ı ile satış bayileri ve information deskler üzerinden gerçekleştirilebilecek. Yerli ve yabancı turistler için 7/24 çağrı merkezi hizmeti de verilecek.

Turistlerin ulaşım için kullanacakları bilet üzerinden, her bir bilet için, BELBİM tarafından hazırlanan ikram paketi verilecek. Tarihi yerler, başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dahil 8 dilde anlatılacak. Otobüslerde yabancı dil bilen hostes de olacak. Yerli ve yabancı turistlere hazırlanan broşür ve özel haritalarla İstanbul’un zengin tarihi mekanları tanıtılacak.

KADIN ŞOFÖRLER DİREKSİYON BAŞINDA

İBB’nin yeni Big Bus otobüslerinde, kadın çalışanların sayısına da önem verildi. Turist rehberleri arasında da sürücü koltuğunda da kadınlar var. Toplam çalışanlarının yüzde 43’ü kadınlardan oluşuyor. Yeni turizm otobüslerinde genç istihdamı da unutulmadı. Yabancı dil bilen gençler için önemli bir iş imkanı sağlıyor.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan:

“Turist otobüsü turları, 2011 yılından 2021’e kadar özel bir firma eliyle yönetiliyordu. İhalenin, 10 yıllık süresinin bitmesinin ardından, İBB olarak öncelikli olan yetki hakkımızı kullandık. Artık, bu hizmet Ulaşım AŞ iştirakimizle birlikte 17 Ocak’tan itibaren İBB tarafından verilmeye başlandı. Turistler için verilen bu hizmet artık daha kurumsal ve kaliteli olacak. Turistlerin İstanbul’u daha iyi tanıması için özel üretim 2022 model çift katlı otobüsleri filoya kattık.”

İstanbul Ulaşım AŞ Genel Müdürü Tarık Safi

İstanbul Ulaşım AŞ Genel Müdürü Tarık Safi:

“İstanbul Ulaşım olarak, sürücülerimizin yolcu hizmetleri konusunda eğitimine, araçların temiz ve konforlu olmasına özen gösteriyoruz. Ulaşım esnasında engelli bireylerin seyahatini konforlu hale getirmek ve bütün yolcularımıza üst düzey güvenlik sistemi ile yolculuk sağlanması için araç içi sorumlularımız her zaman eşlik eder.”

“BUS FOR US” ADI NEREDEN GELİYOR?

Eski Yunan mitolojisine göre; Zeus, karısının, sevgilisine zarar vermesinden korkup, sevgilisini ineğe çevirmiş. Sevgilisi de onu öldürmek için peşine takılanlardan kaçarken, İstanbul Boğazı’ndan karşıya yüzerek geçmiş. Boğaz da bu geçişin anısına “Bosphorus”, yani “İnek Geçidi” adını almış. Asya ve Avrupa’nın birbirine kavuştuğu lokasyonun merkezinde olan İstanbul Boğazı’ndan, İngilizce şekliyle Bosphorus’tan ilham alındı. BOSPHORUS ismi, yine tüm dünyanın İstanbul’u gezerken kullanabileceği “BUS FOR US”a dönüştürüldü.