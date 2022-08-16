Meriç nehrinde bir adacıkta mahsur kalan 39 mülteci için acil tahliye çağrısı

16 Ağustos 2022 Salı, 09:42

Reuters Yunanistan bir süredir kara ve deniz sınırından geçmeye çalışan mültecileri zorla geri iterek hayatlarını tehlikeye atmakla suçlanıyor

Yardım kuruluşu Uluslararası Kurtarma Komitesi IRC (International Rescue Committee) Yunanistan-Türkiye sınırında, Meriç nehri üzerindeki bir adacıkta mahsur kalan 39 Suriyeli mültecinin tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta, yaklaşık 39 mültecinin 14 Temmuz'dan bu yana mahsur kaldığı, mültecilerden birinin geçen hafta İngiltere'deki Channel 4 yayın kuruluşuna ulaşarak ses kayıtları ve videolar göndermesi üzerine ortaya çıkmıştı.

Gruptaki mültecilerden Baida'nın gönderdiği verileri Channel 4 haberleştirdi ve açık kaynak olarak paylaştı.

Dünya kamuoyuna duyurulan haberde Baida, yiyecek ve su erişimlerinni olmadığını, tıbbi imkanların da bulunmadığı adada biri 5 yaşında bir çocuk olmak üzere dört kişinin hayatını kaybettiğini şu anda 9 yaşındaki bir kız çocuğunun daha acilen tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yardım örgütleri tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, adadaki 39 kişiden 12'sinin çocuk olduğu da kaydedilmişti.

Daha önce Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de Twitter üzerinden mahsur kalan mültecilerin güvenliği konusunda kaygı duyduklarını bildirerek Türkiye ve Yunanistan'a yardım çağrısı yapmıştı.

YUNANİSTAN 'BİZİM TOPRAĞIMIZ DEĞİL'

Yunanistan Göç Bakanı Motis Mitaraki bir açıklama yaparak, kendi topraklarında olmadığını söylediği nehir üzerindeki bu adacıkta kimsenin görünmediğini söyledi. Bakan konuyla ilgili olarak Türk makamlarını uyardıklarını da ekledi.

Reuters haber ajansı Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın ise soruları yanıtlamadığını yazdı. Uluslararası Kurtarma Komitesi adlı kuruluşun Yunanistan'daki temsilcisi Dimitra Kalogeropulo "Her iki taraftaki sorumlu makamları bu insanlara yardım ederek, bu adacıktan, güvenli bir yere tahliye etmeye ve tam ve adil bir iltica başvurusu imkanı sunmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Yardım kuruluşu IRC nehir üzerindeki adacıktaki 9 yaşındaki bir kız çocuğunun durumunun çok kritik olduğunu ve derhal tıbbi müdahale gerektiğini de söylüyor.

Dimitra Kalogeropulo "Meriç sınırındaki son durum, Avrupa çapında sınırlarda uygulandığını bildiğimiz mültecilerin geri itilmesi yönteminin ne kadar zalimce olduğunu sergiliyor" diye konuştu.

Yunanistan yetkilileri medyada yer alan ve yardım kuruluşlarının paylaştığı bilgilerin hiçbirini doğrulamıyor ve sınırda mültecilerin zorla geri itildiği yolundaki haberleri sürekli yalanlıyor.

Temmuz ayı içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM Yunanistan'ı göçmenleri geriye itme uygulaması konusunda açılan bir davada suçlu bulmuş ve mültecilere yüzlinlerce euro tazminat verilmesine hükmetmişti.

Yunanistan Göç Bakanı Mitaraçi Pazar günü Twitter'daki paylaşımında "Gerekli teknolojiyi kullanarak defalarca arama yaptık, adacıkta hiç kimseyi göremedik" dedi. Bakan, "Burasının Yunan topraklarının dışında kaldığı kesinlikle belirlendiği için Türk yetkililere derhal bilgi verdik" diye sürdürdü.