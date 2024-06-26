Merkez Ankara davasında şirket yetkilileri duruşmalara katılmamayı sürdürüyor

Yayınlanma: 26.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.06.2024 - 04:00

Fırtına ve yoğun yağış uyarılarına karşın stajyer öğrencilerin sahaya çıkarıldığı, önlemlerin alınmadığı Pasifik İnşaat’a ait Merkez Ankara şantiyesinde yaşanan iş cinayetine ilişkin davanın dördüncü duruşması dün görüldü.

AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 2022 yılında yürüttüğü Merkez Ankara Projesi’nin inşaatında sabitlenmeyen beton kalıbın hava şartları nedeniyle devrilmesi nedeniyle stajyer öğrenciler Emre Çetin (22) ve Taha Öztürk (21) yaşamını yitirmiş, Ege Kıratlı (23) ise ağır yaralanmıştı.

Şikâyetçi avukatı Murat Yıldız, şirket yetkililerinin “lekelenmeme hakkı ihlali” gerekçesiyle duruşmalara katılmamasını eleştirdi. Yıldız,“Türk mahkemelerine konuşmak lekelenmeme hakkını gasp etmez. Gelip ifadelerini vermeleri gerekiyor” dedi.

Emre Çetin’in babası şikâyetçi İsmail Çetin de “Cinayet gibi bir kaza var ortada. Ben acı çekerken adaletin yanımda olmasını istiyorum” diye konuştu.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin adli kontrol şartlarında imza zorunluluğunun kaldırılmasını istedi. Sanık İnan Yücel, “Üniversiteler de sorumlu tutulmalı. Çocukları zorunlu staja mecbur bırakarak şantiye gibi zor alanlarda denetimsiz çalıştırıyor” dedi.

Sanık Emrah Akyol ise stajyer eğitiminde sorumluluğunun olmadığını savundu.

REDDİ HÂKİM TALEBİ

Savunmaların ardından mahkeme başkanı ara kararını açıkladı. Sanıkların imza zorunluluğunun kaldırılmasına karar verilirken “dosyaya katkı sunmayacağı” için şirket şemasının eklenmesi ve yetkililerin dinlenmesine gerek duyulmadığı kararlaştırıldı. Avukat Yıldız, mahkeme başkanının kararına itiraz ederek “Hukuku katlettiniz, böyle hukuk olur mu?” tepkisini gösterdi. Yıldız, reddi hâkim talebinde bulunacağını da açıkladı. Mahkeme başkanı davayı 8 Ekim’e erteledi.