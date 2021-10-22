Merkez Bankası'nda bir ilk

22 Ekim 2021 Cuma, 07:51

Merkez Bankası’nın şaşırtan faiz indirimi kararından sonra yayımlanan karar metninde bir başka sürpriz ise sürdürülebilir finansın metne girmiş olması.

Dünya'nın haberine göre; PPK metninde “Kurul, ayrıca iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı almıştır” ifadesi yer aldı.

Uzmanlar PPK’da bunun tartışılmış olmasını şaşırtıcı bulsa da önümüzdeki dönemde sürdürülebilir finansman konusunda Merkez Bankası’nın da teşvik edici politikalar uygulayabileceğini dile getirdi.