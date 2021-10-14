Merkez Bankası'nda görev değişimi: İki başkan yardımcısı ile PPK üyesi görevden alındı
Merkez Bankası’nda dikkat çeken değişiklik yaşandı. Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla dikkat çeken görüşmesinin üzerinden saatler geçmişken, TCMB'de iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB Başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevlerinden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken Para Politikası Kurulu Üyesi olarak da Yusuf Tuna atandı.
DOLAR FIRLADI!
Atama kararının ardından güne 9.5'ten başlayan dolar/TL, 9,18341 seviyesine kadar yükselerek yeni rekor kırdı. Euro/TL de 10,638 seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi. Dolar/TL, saat 00.30 itibariyle 9,16 seviyesinde seyrediyor.
Erdoğan ile Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüşme sonrası, Bloomberg'de konuyla ilgili yer alan haberde, Para Politikası Kurulu üyesinin görevden alınmasının konuşulduğu kaydedilmişti.
Merkez Bankası geçen ayki toplantısında sürpriz bir biçimde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e çekmişti.
REUTERS'IN KAVCIOĞLU İDDİASI
Geçen hafta Reuters, Erdoğan'ın yedi ay önce göreve getirdiği Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığı iddia etmiş ve Kavcıoğlu'nun görevden alınacağının mesajını vermişti.
İsmini vermek istemeyen kaynaklara göre, Erdoğan'ın daha önce beklediği faiz indirimlerinin geçtiğimiz aya kadar yapılamamış olmasından hayal kırıklığı yaşadığı öne sürülmüştü.
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