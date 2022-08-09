Merkezefendi Belediyesi’nden öğrencilere destek

09 Ağustos 2022 Salı, 15:11

Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi, eğitime ve öğrenciye verdiği desteği sürdürüyor. Merkezefendi Belediye Meclisi Ağustos Ayı İkinci Oturumu’nda oy birliği ile 120 TL olan öğrenci destek ücreti 200 TL’ye yükseltildi. Yeni kararla belediye, 2022-2023 eğitim öğretim yılında, ilçe sınırları içerisindeki 4 bin öğrenciye aylık 200 TL’lik destek verilecek. Destekten, ortaöğretim ve lise dengi devlet okullarında okuyan 5. ile 12.sınıflar arasında öğrenim gören öğrenciler yararlanabilecek.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YARATIYORUZ”

Eğitime yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Merkezefendi’de fırsat eşitliği yaratmak için çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, “Bizler, geleceğimizin teminatı olan, hedefleri ve hayalleriyle ülkemizin geleceğine yön verecek öğrencilerimizin rahat bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizde fırsat eşitliği yaratmak adına her yıl düzenli olarak öğrencilerimize öğrenim yardımı sağlıyoruz. 4 bin öğrencimize 8 ay boyunca aylık 200 TL’lik destek vereceğiz. Öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olsun” diye konuştu.