Merkezefendi depremzedelere kapılarını açtı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 14:53

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 14:53

Merkezefendi Belediyesi, afet bölgesinden Denizli’ye gelen depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde kurulan ‘Dayanışma Merkezi’ne gelen depremzedelere kullanılmamış kıyafet, ayakkabı, bot, eldiven, atkı, bere, kalın çorap, iç giyim, gıda, hijyen ürünleri, bebek bezi ve maması gibi ürünler temin ediliyor. ‘Dayanışma Merkezi’nin kurulmasıyla beraber şu ana kadar 718 depremzedeye hizmet verildi, verilmeye de devam ediyor.

ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ LİSTESİ

Yardım çağrısı üzerine Merkezefendi Kültür Merkezi’ne vatandaşlar tarafından ürünler gelmeye devam ediyor. Bu ürünlerden en çok kullanılmamış kıyafet, ayakkabı, bot, eldiven, bere, atkı, gıda ürünleri, bebek bezi ve maması, kişisel hijyen malzemeleri ve temizlik ürünlerine ihtiyaç duyuluyor. Vatandaşlar ihtiyaç listesi doğrultusunda yardım malzemelerini Merkezefendi Kültür Merkezi’ne iletebilir.

“718 DEPREMZEDEMİZE HİZMET VERDİK”

Depremin yaralarını tüm imkanlarıyla sarmaya devam ettiklerini dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Şehrimize gelen afetzedelerimiz Dayanışma Merkezimizden temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Dayanışma Merkezimizi açtığımız günden itibaren 718 depremzedemize hizmet verdik. Merkezefendi Kültür Merkezimize yardım malzemelerinizi iletmeye devam edebilirsiniz. Merkezefendi Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla depremzedelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.