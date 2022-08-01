Merkezefendi’de açık hava sinema keyfi başlıyor
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’nin sinemaseverlere yaz akşamlarında film keyfi yaşatacağı ‘Açık Hava Sinema Gecesi’ etkinliği, 2 Ağustos Salı günü başlıyor.
Merkezefendi Belediyesi, sinemaseverlere açık hava sinema film keyfi yaşatacak. Karaman Mahallesi Pazar Yeri’nde kurulacak beyaz perde ile ‘Açık Hava Sinema Gecesi’ 2 Ağustos Salı günü saat 21.00’da başlayacak. Sinema gecesinde, yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın yaptığı, Gupse Özay, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu, Füsun Demirel, Ferit Aktuğ ve Zeki Ocak gibi isimlerin rol aldığı ‘Eltilerin Savaşı’ filmi gösterilecek.
PANDEMİ NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİ
Sinema severleri mahallede bir araya getireceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kültür ve sanat anlamında Merkezefendi’de projelerimiz devam ediyor. Yaz akşamında hemşehrilerimize güzel bir gün yaşatmak için Karaman Mahallemizde film gecemizi düzenliyoruz. Daha önce büyük ilgi altında düzenlediğimiz açık hava sinema gecelerine pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Şimdi yine bu etkinliğimizle hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Sinemasever hemşehrilerimizi, birlikte film keyfi yaşamak için etkinliğimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
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