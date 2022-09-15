Merkezefendi’de Halk Ekmek büfe sayısı altıya yükseldi

15 Eylül 2022 Perşembe, 12:49

Merkezefendi Belediyesi tarafından hane gelirlerine destek olması amaçlanarak hizmete sunulan Merkezefendi Halk Ekmek büfeleri Akkonak ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nin eklenmesiyle büfe sayısı altıya yükseldi. Saat 07.00’den itibaren satışa sunulan Merkezefendi Halk Ekmek büfeleri mahallelilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Merkezefendi Halk Ekmek büfelerine ilerleyen haftalarda diğer mahallelerde de hizmet vermeye başlayacak.

Vatandaşlara destek olmak amacıyla kurulan Merkezefendi Halk Ekmek büfeleri; Karahasanlı Mahallesi Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri önü, Alpaslan Mahallesi 5505 Sokak, Karaman Mahallesi Muhtarlık arkası ve Sümer Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nin yanı, Akkonak Mahalle Muhtarlığı yanı 1665 sokak ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 321 sokakta hizmet veriyor. Pazar günü hariç haftanın altı günü büfelerde ekmekler 3 TL’den satışa sunuluyor.

“YENİ AÇILAN BÜFELERİMİZ İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği ‘Merkezefendi Halk Ekmek’i ilçemizin geneline yayma hedefi doğrultusunda Akkonak ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerimizde de büfelerimiz açıldı. İki mahalleye kurduğumuz yeni büfelerimizle beraber Merkezefendi Halk Ekmek büfe sayısı toplamda altıya yükseldi. Haftaya Perşembe gününden itibaren ilçemizin birçok noktasına ilave büfeler ekleyerek hizmet ağımızı genişleteceğiz. Yeni kurulan büfelerimiz ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



