Merkezefendi Sevindik Vadi Park’ta değişim başladı

30 Eylül 2022 Cuma, 11:18

Merkezefendi Belediyesi, yurttaşların hoş vakit geçirebilecekleri yaşam alanları kazandırmaya ve yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden Merkezefendi Belediyesi’nin sorumluluğuna geçen 90 bin metrekarelik alana sahip Sevindik Vadi Park’ta bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ekipler tarafından büyük bir özveriyle yapılıyor. Merkezefendi Belediyesi’nin yaptığı yatırım ve çalışmalar ile Sevindik Vadi Park, daha modern ve kullanışlı hale gelecek.

13 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Gerçekleştirilen çalışmalar ile Sevindik Vadi Park’a kapalı güreş salonu, kapalı basketbol sahası, açık halı saha, açık basketbol sahası ve içerisinde nikah salonu, kafeterya ile ofislerin bulunduğu sosyal tesisler kazandırılıyor. Ayrıca, park içerisindeki yürüyüş yolları ve çocuk oyun grupları yenileniyor. Merkezefendi’ye üç büyük tematik park olmak üzere çok sayıda park ve yeşil alan kazandıran Merkezefendi Belediyesi, Sevindik Vadi Park’a 13 Milyon TL’lik yatırım yapmış olacak.

“BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜM KAZANACAK”

İlçedeki parklara ve yeşil alanlara önem verdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçenin çehresini değiştirmeye devam ettiklerini söyledi. Sevindik Vadi Park’a büyük yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Doğan, “İlçemizde yaşam standartlarını yükseltmek için birçok mahallemizde yol çalışmalarından sosyal tesislere, parklardan yaşam alanlarına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sevindik Mahallemizde bulunan Vadi Park’ta da yenileme işlemlerini yoğun bir tempo ile sürdürüyoruz. Burada çalışmalarımız sonlandığında Sevindik Vadi Park bambaşka bir görünüm ve işlevsellik kazanacak. Tüm hizmetlerimizi Merkezefendimiz ve Merkezefendili vatandaşlarımızı için yapıyoruz” diye konuştu.