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Mersin Adliyesi’nin yanı başındaki güvercin pazarında ilkel görüntüler!

Mersin Adliyesi’nin yanı başındaki güvercin pazarında ilkel görüntüler!

29.06.2025 12:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mersin Adliyesi’nin yanı başındaki güvercin pazarında ilkel görüntüler!

Mersin Adliyesi’nin yanında her pazar kurulan güvercin pazarında satılan hayvanlara uygulanan eziyet, tepkilere karşın sürüyor.


Mersin'de adliye binasının yanında kurulan pazarda kaydedilen görüntülerde, kirli paslı kafeslerin içine aşırı sıcak havada tıkıştırılan hayvanların pislik içinde olduğu görülüyor.

Daha önce de birçok kez şikayet edildiği halde faaliyeti devam eden pazar hayvan hakları savunucularının eleştirilerine yol açtığı gibi insan sağlığı açısından da tehlike saçıyor.

Adliyenin karşısındaki Yusuf Ok Pasajı’nda da ticaretinin yapılması yasak olmasına rağmen saka kuşu gibi çeşitli hayvan türlerinin satışları yapılmaya devam ediyor.

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