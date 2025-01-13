Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:30

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:30

DEM Partili Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Zeyit Şener, yeni görevine başladı. Peki, Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Zeyit Şener kimdir? Kayyum Zeyit Şener kaç yaşında, nereli?

ZEYİT ŞENER KİMDİR?

1975 tarihinde Antalya'nın Akseki İlçesi Kuyucak Köyünde doğan Kaymakam Zeyit Şener, ilk ve orta öğrenimini memleketinde, lise öğrenimini ise Antalya Yavuz Selim Lisesinde okuyarak 1992 yılında mezun oldu.

1993-1997 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1998 yılında T.C. Maliye Bakanlığında memuriyete başlayan Kaymakam Zeyit ŞENER, 1 Haziran 2000 yılında Aksaray Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine adım attı.

Sivas Ulaş ilçesi ile Kayseri Alkışla ilçelerinde Kaymakam vekillikleri, Milli Güvenlik Akademisi Eğitimi, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi ve kurslarından sonra sırasıyla Sinop Dikmen Kaymakamlığı, Bayburt Demirözü Kaymakamlığı, Erzurum Aşkale Kaymakamlığı, Denizli Serinhisar Kaymakamlığı, Manisa Gölmarmara Kaymakamlığı ve İstanbul Güngören Kaymakamlığında görev yaptı. 12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile ilçemiz Kaymakamlığına atanan Zeyit ŞENER 26.08.2022 tarihinde Akdeniz Kaymakamı olarak görevine başlamıştır.

ZEYİT ŞENER'İN ÖZEL HAYATI

İyi derecede İngilizce bilmekte olan Kaymakam Zeyit Şener evli ve iki çocuk babasıdır.