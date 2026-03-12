Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 'at eti' iddialarına açıklama

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden aşevinde servis edilen yemekte "tek tırnaklı eti" tespit edildiği iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Aşhanemize et teminleri açık ihale yöntemi ile doğranmış et şeklinde alınmakta olup, Belediyemizin ihalesini alan firma birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektöre de halihazırda et tedariki yapan bir firmadır. Ortaya atılan iddiaların 04 Şubat 2026 tarihinde tarafımıza ulaşmasının ardından süreç yeniden incelenmiş; mevcut belgelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analiz sonuçları her alım için talep edilmiştir. Tedarik süreci, resmi laboratuvar analizleri doğrultusunda yürütülmektedir. Belediyemiz, halk sağlığını her şeyin üzerinde tutmakta; tüm işlemlerini ilgili mevzuat ve resmi denetimler çerçevesinde sürdürmektedir" denildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden belediyenin aşevinde servis edilen "et kavurma" yemeğinde "tek tırnaklı hayvan eti" tespit edildiği iddiaları üzerine yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşhanemize yapılan et alımları ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Aşhanemize et teminleri açık ihale yöntemi ile doğranmış et şeklinde alınmakta olup, Belediyemizin ihalesini alan firma birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektöre de halihazırda et tedariki yapan bir firmadır.

Belediyemize yapılan et teslimleri, resmi denetim süreçlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Et alımları; Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen Mezbaha Kesim Raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapılmaktadır. Ortaya atılan iddiaların 4 Şubat 2026 tarihinde tarafımıza ulaşmasının ardından süreç yeniden incelenmiş; mevcut belgelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analiz sonuçları her alım için talep edilmiştir. Tedarik süreci, resmi laboratuvar analizleri doğrultusunda yürütülmektedir. Belediyemiz, halk sağlığını her şeyin üzerinde tutmakta; tüm işlemlerini ilgili mevzuat ve resmi denetimler çerçevesinde sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Mersin'de belediyeye ait bir aşevinde dağıtılan kavurmadan "yarış atı çipi" çıktığı öne sürülmüştü. İddia sonrası dağıtılan yemekte 'tek tırnaklı hayvan' eti bulunduğu iddia edildi.