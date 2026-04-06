Mersin'de ’Cono’lara operasyon: 55 kişiye gözaltı

6.04.2026 13:58:00
Mersin’in Tarsus ilçesinde 'Conolar' olarak bilinen gruba uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamuoyunda "Cono aşireti" olarak bilinen gruba yönelik operasyon yapıldı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve ziynet eşyası ele geçirilirken, 55 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın ardından şüpheliler Tarsus Adliyesi’ne sevk edildi.

İlgili Konular: #tarsus #Cono