Mersin'de evde rahatsızlanan 2 çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba tedavi altına alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülen 2 kardeş yaşamını yitirdi, anne ve baba tedavi altına alındı.

Tekmen Mahallesi'ndeki ikamette Ebru (33), eşi Musa (38) ve çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5) henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KUSMA VE BULANTI ŞİKAYETİ İLE GİTTİLER

Sağlık personelince bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin ikametteki incelemesi sürüyor.

AİLE YAKINLARINI ZİYARET ETMİŞLER

Karaman'da yaşayan ailenin yakınlarını ziyaret etmek için izinlerini Bozyazı'da geçirdikleri öğrenildi.