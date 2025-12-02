Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.12.2025 13:11:00
DHA
Mersin'de 'kaçak elektronik sigara' operasyonu: 6 tutuklama

Mersin'de silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında şüpheli bulunan bir tekneye operasyon yapıldı. Teknede on binlerce elektronik sigara bulundu. 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Silifke'de 6 şüphelinin kaçak elektronik ısıtmalı sigara ticareti yaptığını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen şüphelilerin yakalanması için karadan ve denizden eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 6 şüpheli kaçak sigara dolu valizleri tekneden araçlara aktarırken suçüstü yakalandı. Teknede ve araçlarda yapılan aramada 3 bin 500 karton kaçak sigara ile 420 bin adet elektronik ısıtmalı kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

