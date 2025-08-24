Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mersin'de korkunç olay... Öğrencilerin de bulunduğu minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

24.08.2025 08:53:00
İHA
Mersin'in Erdemli ilçesinde yurt çocuklarını taşıyan minibüsün park halindeki TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada biri çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zemin A. minibüs, sürücüsünün uyuması sonucu sağ şeritte park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarptı.

Kazada, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildikleri öğrenilen yurt çocuklarının da olduğu biri çocuk 2 kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık. jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderildi. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaza sonrası minibüsün bir parçasının tırın dorsesine yapışmış, tekerinin birinin ise koparak TIR'ın altına girmiş olması dikkat çekerken, sürücünün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

