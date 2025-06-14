Mersin'de pamuk deposunda korkutan yangın!

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde 162'inci Cadde'de Tırmıl Sanayi Sitesi yanındaki bir pamuk fabrikası deposunda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle fabrika depsoundan dumanlar yükseldi. Dumanları görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA araçları ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgeye ulaşarak yangına müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar sardı. İçten içe yandığı belirtilen depoda, ekiplerin birçok noktadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.