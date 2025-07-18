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Mersin'de restoranda 'müzik' kavgası: 10 tutuklama

Mersin'de restoranda 'müzik' kavgası: 10 tutuklama

18.07.2025 10:14:00
Güncellenme:
DHA
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Mersin'de restoranda 'müzik' kavgası: 10 tutuklama

Mersin'de geçen hafta bir restoranda müzik yüzünden çıkan, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki bir restoranda 12 Haziran’da gece saatlerinde restoran sahibi Salim A. ve bazı müşteriler arasında ‘müzik’ yüzünden tartışma çıktı.

İşletme çalışanlarının da dahil olduğu tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

YARALILAR VAR

Kavgada, restoran sahibi, çalışanlar ve müşterilerin de arasında olduğu 2'si ağır, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olaya karıştıkları belirlenen H.İ.A, S.H., B.U., E.G., S.T., H.A., D.C.S., M.H., S.A.A. ve R.T. kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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