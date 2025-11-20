Mersin'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Yapılan hassas ve takipli çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen 31 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki ayrıntılı aramalarda; 1062 sentetik hap, 1,2 kilogram skunk maddesi, 790 gram alfa metil fenatilamin (A-M) maddesi, 479 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, kokain, captagon, 5 hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda aseton, ruhsatsız tabancalar, av tüfeği ve mühimmatları ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 656 bin TL, 3 bin 860 dolar ve 550 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.