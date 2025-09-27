Mersin'de yangın faciası... Nine ile torunu hayatını kaybetti!

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Böğrüeğri Mahallesi’nde yangın faciası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; ahşap tek katlı evde gece saat 02.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yapılan ihbarla olay yerine ambulans, orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, evde yapılan incelemede Ümmügülsüm Doğan (66) ile torunu Hamdican Doğan’ın (19) cansız bedenleri bulundu.

Nine ve torununun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.