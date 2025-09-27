Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mersin'de yangın faciası... Nine ile torunu hayatını kaybetti!

Mersin'de yangın faciası... Nine ile torunu hayatını kaybetti!

27.09.2025 16:01:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Mersin'de yangın faciası... Nine ile torunu hayatını kaybetti!

Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında, Ümmügülsüm Doğan ve torunu Hamdican Doğan, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Böğrüeğri Mahallesi’nde yangın faciası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; ahşap tek katlı evde gece saat 02.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yapılan ihbarla olay yerine ambulans, orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, evde yapılan incelemede Ümmügülsüm Doğan (66) ile torunu Hamdican Doğan’ın (19) cansız bedenleri bulundu.

Nine ve torununun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Image

İlgili Konular: #Yangın #Mersin #torun

İlgili Haberler

Bursa'da yangın faciası... 3 kişi hayatını kaybetti!
Bursa'da yangın faciası... 3 kişi hayatını kaybetti! Karacabey ilçesindeki bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1’i bebek 3 kişi yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'da evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, kardeşi ve annesi yaralandı.
Ordu'da korkutan yangın: 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Ordu'da korkutan yangın: 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.