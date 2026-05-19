Mersin'deki saldırı sonrası Tarsus Belediyesi 19 Mayıs etkinliklerini iptal etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde altı kişinin katledildiği, sekiz kişinin de yaralandığı silahlı saldırı sonrası Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kentte yarın düzenlenmesi beklenen 19 Mayıs kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.

Yaşanan olayın toplumda derin bir yara açtığını belirten Boltaç, tüm konser ve etkinliklerin iptal edildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boltaç, şu ifadelere yer verdi: "Toplumumuzun vicdanını yaralayan bu menfur saldırıyı ve yaşanan vahşeti en güçlü şekilde kınıyor; adaletin en kısa sürede tecelli etmesini temenni ediyoruz. Yaşadığımız bu derin üzüntü nedeniyle, yarın gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlik ve konser programlarımız iptal edilmiştir."