Mersin Limanı'nda konteynerde 5,8 kilo skunk ele geçirildi

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:12

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Mersin Limanı'na yanaşan ve İngiltere'den yüklenerek KKTC'de faaliyet yürüten firmaya gönderildiği tespit edilen konteyner, şüphe üzerine açıldı.

Yasal yükü oto yedek parçası olan konteynerde, narkotik köpeği ile yapılan aramada; valizler içine gizlenen, 5 paket halinde vakumlu poşetler içinde ve piyasa değeri 750 bin TL olan 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Ayrıca kaçak olduğu tespit edilen elektronik ürünler ve cinsel içerikli malzemelere de el koyuldu. Uyuşturucu ile ilgili inceleme devam ediyor.