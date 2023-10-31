Mersin ve Düzce'de suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli gözaltına alındı!
Mersin ve Düzce'de 'silahlı tehdit', 'kasten yaralama', 'zorla alıkoyma' ve 'yağma' suçlarını işlediği tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli, yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde 1 kişiyi silah zoruyla alıkoyup darbeden, mağdurun kredi ve banka kartlarını alarak parasını çeken, cep telefonu ile otomobilini de gasbeden suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Mersin ve Düzce'de yapılan eşzamanlı baskınlarda 'silahla tehdit', 'kasten yaralama', 'zorla alıkoyma' ile 'yağma' suçlarını örgütlü işleyen ve çok sayıda arama kaydı bulunan 6 şüpheli, yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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