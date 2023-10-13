Antalya’da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 kişi tutuklandı
Antalya’da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik özel hareket polislerinin desteğiyle operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 19’u tutuklandı.
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları hedefinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne” yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon çerçevesinde aralarında örgüt lideri ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 39 şüpheli yakalandı.
Yapılan operasyonda; 15 adet tabanca, 21 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği, bin 359 adet tabanca fişeği, 44 adet av fişeği, 2 adet boş kovan, çok sayıda çek-senet ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
19 TUTUKLAMA
Yakalanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevki yapıldı. Şüphelilerden 10’u serbest kalırken, 10 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 19 şüpheli ise tutuklandı.
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