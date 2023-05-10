Mersin’de 12 yaşındaki çocuğu 'fidye' için öldüren site görevlisi yakalandı
Mersin'de görev yaptığı sitede oturan yabancı uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırıp 400 bin Euro fidye isteyen ve parayı alamayınca da çocuğu öldürdüğü tespit edilen görevli Hasan C. yakalandı.
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked'in çocuğu Khaled Hayanked, dün öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu. Bir süre sonra da aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin Euro fidye vermeleri durumunda serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldürecekleri tehdidinde bulundu. Bunun üzerine Halit Hayanked, durumu polise bildirdi.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sitede araştırma yaptı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada çocuğun siteden ayrılmadığı tespit edildi. Araştırmalarına devam eden polis ekipleri, 3 bloklu sitenin A bloğunun bodrum katına girdiğinde, kaçırılarak alıkonulan çocuğun cesedini halının arasına sarılmış halde buldu. Boğularak öldürüldüğü belirlenen çocuğun cesedi, yapılan otopsinin ardından defnedildi.
Polis ekipleri cinayet şüphelisi olarak site görevlisi Hasan C.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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