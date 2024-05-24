Mersin'de acı olay: Panelvanın çarptığı 2 çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken panelvanın çarptığı 12 yaşındaki iki kız çocuğundan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 17:31
Mersin'de acı olay: Panelvanın çarptığı 2 çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı
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Ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'e, dün okullarından çıkıp evlerine gittikleri sırada yolun karşısına geçerken Coşkun T'nin (24) kullandığı 33 ACY 335 plakalı panelvan çarptı.

Elif Su Ekinci olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Elif Yüksel ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekinci'nin cenazesi, morgdan alınarak Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yüksel'in tedavisinin ise yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü Coşkun T. tutuklandı.


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