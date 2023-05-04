Mersin'de AKP'nin düzenlediği konserde yangın çıktı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 21:42

Güncelleme: 04.05.2023 - 21:48

AKP teşkilatı tarafından Tarsus’ta düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu TIR’da yangın çıktı. Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, olay yerinen uzaklaştırıldı.

Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, konsere gelen yurttaşlar ise dağıldı.