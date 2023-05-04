Mersin'de AKP'nin düzenlediği konserde yangın çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde AK Parti teşkilatının düzenlediği, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de katıldığı Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı. Yangın sonrası Bakan Nebati ve şarkıcı Kurtoğlu, alandan çıkarıldı.

DHA
Yayınlanma: 04.05.2023 - 21:42
Mersin'de AKP'nin düzenlediği konserde yangın çıktı
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AKP teşkilatı tarafından Tarsus’ta düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu TIR’da yangın çıktı. Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, olay yerinen uzaklaştırıldı.

Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, konsere gelen yurttaşlar ise dağıldı.


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