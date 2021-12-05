Mersin'de arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Mersin'in Toroslar ilçesinde evinin damında tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki genç öldü.

AA
05 Aralık 2021 Pazar, 15:18
Mersin'de arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Yusuf G, evinin damında arkadaşı M.E. (20) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E, Yusuf G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yusuf G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından karakola giden M.E. teslim oldu.


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