Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü
Mersin'in Erdemli ilçesinde, aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
M.K. idaresindeki 80 ACR 137 plakalı otomobil, Limonlu Mahallesi D-400 kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iki parçaya ayrılan otomobilin ön kısmı yaklaşık 60 metre sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün hafif yaralandığı belirlendi.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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