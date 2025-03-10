Vaaz kürsüsünün altına yavrulayan kedi, camiden atıldı

Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:42

Güncelleme: 10.03.2025 - 09:43

Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan Hz. Hamza Camisi’nde, vaaz kürsüsünün altına yavrulayan bir kedi, yavrularıyla birlikte caminin dışına atıldı.

ANNE KEDi, KÜRSÜNÜN ALTINA YAVRULADI

İkindi namazı sırasında, bir kedi hızla cemaatin arasından geçerek vaaz kürsüsünün altına saklandı. Namazın ardından cemaati harekete geçiren bu durum, kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu. Ancak kürsünün içine bakanlar kediyi göremedi.

KÜRSÜNÜN ALTINDAN ÜÇ YAVRU ÇIKTI

Cami imamı ve cemaat, kürsüyü kaldırınca, altında anne kedi ve üç yavrusu ile karşılaştı. Kediyi ve yavrularını dışarı taşımak isteyen cemaatin çabaları sonuç vermedi. Anne kedi, yavrularından ayrılmamak için direndi.

İTFAİYE EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Durumun haber verilmesi üzerine camiye gelen itfaiye ekipleri, anne kediyi "bir aletle" yakalayıp, kürsünün altından çıkarmaya çalıştı. Yavrularını bırakmak istemeyen kedi, ekiplere uzun süre direndi.

ANNE KEDİ, YAVRULARINI BIRAKMADI

Yavrular, bir karton kutuya konularak caminin dışarısına atıldı. Anne kedi, yavrularını bırakmadı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu görüntüler ve kedinin "bir aletle" kürsünün altından alınmaya çalışıldığı anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

"BÖYLE BİR ŞEY OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEZDİK"

Cami imamı Rıdvan Burak Adıyaman, "Namazın ardından kürsünün içine baktık ama kediyi göremedik. Kürsüyü kaldırınca anne kedi ve yavrularıyla karşılaştık. Onları almak istedik ama anne kedi izin vermedi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istedik" dedi.