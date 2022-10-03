Mersin'de daire başkanının tutuklandığı soruşturmada 27 şüpheli salıverildi
Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli serbest bırakıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları" iddiasıyla 28-29 Eylül'de gözaltına alınan, aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 21 zanlı ile farklı tarihlerde yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla salıverildi.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari 2 şüpheli aranıyor.
28 Eylül'de Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gündeş ve 17 belediye çalışanının da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Polisin 28-29 Eylül'deki operasyonlarında Gündeş’in de arasında olduğu 22 zanlı yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından 29 Eylül'de adliyeye sevk edilen Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Bu yaşananların belediyemizi ve belediye çalışanlarını kentimizde gerçekleşen terör saldırısıyla ilişkilendirme gayreti olduğu apaçık ortadadır. Bunu kesinlikle reddediyoruz! Genel seçimler yaklaşırken Türkiye’de yaratılmak istenen siyasete ilişkin algı yönetimlerine Mersin’in ve belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz!" ifadelerini kullanmıştı.
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