Mersin'de fare zehri faciası! İki çocuk hayatını kaybetti

Yayınlanma: 07.01.2025 - 19:19

Güncelleme: 07.01.2025 - 19:19

Mersin'in Tarsus ilçesinde aynı aileden 6’sı çocuk 8 kişi, fare zehrinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Anne Haza Duho, ifadesinde evde farelerden dolayı bir süre önce fare zehri kullandıklarını söyledi. Baba Memun El Yusuf da zehirin evin farklı bölgelerine yerleştirildiğini anlattı.

Olayda 4 yaşındaki Ömer ve 2 yaşındaki Rana El Yusuf yaşamını yitirirken, diğer aile fertlerinin hastanedeki tedavileri sürüyor.