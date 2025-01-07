Mersin'de fare zehri faciası! İki çocuk hayatını kaybetti
Mersin’in Tarsus ilçesinde fare zehrinden zehirlenen aynı aileden 8 kişi hastaneye kaldırıldı. 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde aynı aileden 6’sı çocuk 8 kişi, fare zehrinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Anne Haza Duho, ifadesinde evde farelerden dolayı bir süre önce fare zehri kullandıklarını söyledi. Baba Memun El Yusuf da zehirin evin farklı bölgelerine yerleştirildiğini anlattı.
Olayda 4 yaşındaki Ömer ve 2 yaşındaki Rana El Yusuf yaşamını yitirirken, diğer aile fertlerinin hastanedeki tedavileri sürüyor.
Etiketler: #Mersin #tarsus #fare zehri
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