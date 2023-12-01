İntihar mı etmek istedi? Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları ortaya çıktı: İçmek için 'fare zehri' aldı iddiası!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 16:19

Güncelleme: 01.12.2023 - 16:23

Banka müdürü Seçil Erzan ve 6 şüphelinin yargılandığı davanın soruşturma dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 11 Nisan 2023'te, gözaltına alınan Seçil Erzan’ın kendi isteği ile verdiği cep telefon kayıtları mahkeme kararı ile incelendi.

CANDAŞ GÜROL İLE YAZIŞMALARI ÇIKTI

İncelenen cep telefonunun WhatsApp görüşmelerinde Seçil Erzan’ın eski erkek arkadaşı Candaş Gürol ile yazışmalar ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında Candaş Gürol'un, 'Avukat Candaş' diye kayıtlı olduğu görülüyor. Cep telefonundan ulaşılan kayıtlarda Seçil Erzan, Candaş Gürol arasında 12 Mart 2023 günü bir yazışma yaşanıyor.

"BANA YAPACAK BİR ŞEY BIRAKMADIN"

Seçil Erzan, "Sen bana yardım etmek istedin sağ ol" diye mesaj atıyor. Candaş Gürol buna cevap olarak "İyi geceler" diye yanıt veriyor.

Seçil Erzan buna, "Seni seviyorum hoşça kal" diye karşılık veriyor. Candaş Gürol, "Sen de. Kim bilir kime gidersin şimdi. İşin Bozuldu. Bana yapacak bir şey bırakmadım" diyor.

"SEN BENİ REZİL ETTİN"

Devam eden dosyaya giren yazışmalar şöyle:

Seçil Erzan: Taksi numarası var mı?

Avukat Candaş: (Kadıköy’de bir ticari taksi durağının telefonunu gönderiyor)

Seçil Erzan: Ben dayanamıyorum.

Avukat Candaş: Bilemem, ben gitme dedim.

Seçil Erzan: Seni sevdim.

Avukat Candaş: Ben de ama olmadı.

Seçil Erzan: Sen beni rezil ettin.

Avukat Candaş: Tek kozun kaldı intihar.

Avukat Candaş: Neredesin? Gel konuşalım açayım kapıyı.

Seçil Erzan: Ben dayanamıyorum Candaş.

Avukat Candaş: Ama baksana sen kaşınmışsın. Neyse geleceksen kapıyı açacağım. Yoksa telimi kapatım uyuyacağım. Benden bu kadar cuc..

Seçil Erzan: Benim kimsem yok.

Avukat Candaş: Ok.

Seçil Erzan: Bunu çok iyi anladım bu akşam. Bir tek sen vardın.

Avukat Candaş: ?

İFADESİNDE AYRILDIĞINI ANLATTI

Seçil Erzan’ın eski erkek arkadaşı olan Çandaş Gürol verdiği ifadesinde, “Seçil Erzan, eski kız arkadaşımdır. Kendisi ile ciddi bir ilişki yaşadım ve her şey normal şartlarda devam etseydi; 2023 yılının şubat ayında nişanlanacaktım. 2023 yılının şubat ayında, nişanlanmayı planlarken ocak ayında nişanı iptal edip şubat ayında da ilişkimi tam olarak sonlandırdım. Bu arada Seçil’i ne zaman arasam gerek evinde olsun gerek iş yerinde olsun arka fonda bir bağırış çağırış olduğunu duyuyordum. Ama kim olduğunu bilmiyordum” demişti.

TANIK OLARAK ZORLA GETİRME KARARI

Devam eden davada Avukat Candaş Gürol’un da aralarında bulunduğu 11 kişi tanık olarak dinlenmeleri için mahkemeye zorla getirilmeleri kararı verilmişti.

4 SEVGİLİ İDDİASI

Öte yandan dosyada müşteki ve şüphelilerin verdikleri ifadelerde göre Seçil Erzan’ın farklı tarihlerde sevgili ilişkisi boyutundaki iddialar da dikkat çekti. Avukat Candaş Gürol’la yaşadığı ilişki ile bilinen Seçil Erzan için verilen ifadelerde, farklı isimlerle olan ilişkileri ortaya atıldı.

Olayın şüphelilerinden Ali Yörük ifadesinde Seçil Erzan’ın, Çorlu’da şube müdürlüğü yaptığı dönemde Çorlu’da iş insanı Nuri Köşkdere ile ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

Ortaya çıkan ifadeler, Muğla Cezaevi'nden gelen ihbarda, Seçil Erzan’ın, İzmir’de yine bir banka müdürü olan Bora Onat ile gönül ilişkisi olduğu ileri sürülmüştü.

Taşıdığı bavulda GPS kaydı çıkan Semih Kaya, verdiği ifadesinde, "Şubede Seçil'in yanına gittiğimde, Seçil bana GPS'in Atilla Baltaş'a ait olduğunu, Atilla'nın çok saf temiz bir insan olduğunu, eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıklarını fakat Atilla'nın kendisini halen takip ettirdiğini, bu sebeple de GPS'in çantada olduğunu söyledi" demişti.

Öte yandan adı geçen kişilerden bazıları bu iddiaları reddetmişti.

NEVŞİN MENGÜ: ERZAN İÇMEK İÇİN FARE ZEHRİ ALMIŞ

Son olarak dikkat çeken bir iddia da gazeteci Nevşin Mengü'den geldi.

Mengü, X hesabından yaptığı paylaşımda "Seçil Erzan içmek için fare zehri almış" dedi.

Mengü paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Seçil Erzan'ın eski nişanlısı ile WhatsApp yazışmaları yayınlandı. Yazışmalarda nişanlısı 'tek çözümün kaldı intihar' diyor. Benim aldığım bilgiye göre Erzan mart ayında içmek üzere fare zehri aldı, ancak içemedi. Anlaşılan durum kendisi açısından içinden çıkılmaz bir hale gelince intihar etmeyi düşündü."