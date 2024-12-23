Mersin'de feci kaza... Araç sürüye çarptı: 4 hayvan öldü

Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:04

Güncelleme: 23.12.2024 - 09:07

Kaza, ilçeye bağlı Kösereli Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre D.T. idaresindeki araçla ilçe merkezine doğru seyir halindeyken yolda fark etmediği küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 4 hayvan öldü.

Yara almayan sürücü ile eşi ise kontrol amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.