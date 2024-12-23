Mersin'de feci kaza... Araç sürüye çarptı: 4 hayvan öldü
Mersin’in Erdemli ilçesinde sürüye çarpan araç, 4 hayvanın ölmesine neden oldu.
Kaza, ilçeye bağlı Kösereli Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre D.T. idaresindeki araçla ilçe merkezine doğru seyir halindeyken yolda fark etmediği küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 4 hayvan öldü.
Yara almayan sürücü ile eşi ise kontrol amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Mersin
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