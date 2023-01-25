Mersin'de Göksu Nehri'ndeki renk değişimi üzerine inceleme başlatıldı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 15:30

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 16:28

Silifke ve Mut ilçelerinden geçen nehrin suyunda renk değişimi görülmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri incele başlattı.

Ekipler, su ve çevresinden numune aldı.

Nehirde geçen yıl da renk değişimi ve buna bağlı koku oluşumu nedeniyle inceleme yapılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 21 Aralık 2022'de nehri kirlettiği tespit edilen 2 pirina (Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi) işleme tesisine faaliyeti durdurma ve 3 milyon 73 bin lira idari para cezası verildiğini bildirmişti.